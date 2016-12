Stijn Vreven kandidaat voor trainerschap bij NAC Breda

BREDA - De Belg Stijn Vreven is kandidaat om trainer te worden bij NAC. De Bredase voetbalclub heeft zich, volgens de oud-speler van onder meer FC Utrecht, gemeld bij zijn zaakwaarnemer. Vreven kan bij NAC Marinus Dijkhuizen opvolgen, die onlangs is ontslagen.

Stijn Vreven ziet de baan als hoofdtrainer bij NAC wel zitten. "Het is een fantastische club", zo zegt hij. "Een echte volksclub, dat past mij wel."



NAC leeft

"De club heeft weinig geheimen voor mij. Ze hebben geweldige supporters, die kritisch zijn als het moet maar altijd achter de club staan. Het leeft er altijd."



Aangeklopt bij zaakwaarnemer

Vreven heeft nog geen persoonlijk gesprek gehad met NAC, maar de Bredase club heeft wel aangeklopt bij zijn zaakwaarnemer. "Laat ons even afwachten", zo zegt de Belg.



Loopbaan

Oud-profvoetballer Vreven was eerder trainer bij Esperanza Neerpelt, KFC Dessel Sport en Lommel United. De laatste club die hij trainde was Waasland-Beveren, daar werd hij op 16 oktober 2016 ontslagen.