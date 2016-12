Mathieu van der Poel met veel pech veertiende tijdens wereldbekerwedstrijd Heusden-Zolder

HEUSDEN-ZOLDER - Mathieu van der Poel heeft een slecht gevoel overgehouden aan de wereldbekerwedstrijd veldrijden in Heusden-Zolder. Hij kwam als veertiende over de finish. Mede door pech - hij moest een schoen wisselen en reed lek - deed hij uiteindelijk niet mee om de eerste plaats. Grote concurrent Wout van Aert won de wedstrijd. Lars Boom vierde zijn comeback in een wereldbekerwedstrijd veldrijden met een elfde plaats.

De Belg Van Aert was al vroeg in de wedstrijd zo goed als zeker van de winst in Heusden-Zolder. De leider in het algemeen klassement had al snel een voorsprong te pakken en werd in het vervolg van de wedstrijd alleen maar groter.



Hij pakte de winst voor landgenoten Laurens Sweeck en Toon Aerts. Van der Poel won de vorige drie wereldbekerwedstrijden, nu speelde hij met een veertiende plaats geen rol in de eindrangschikking.



Pech Van der Poel

Er werd gehoopt op een mooi duel tussen Van der Poel en Van Aert. Dat duel kwam er echter niet. Van Aert reed vroeg weg, terwijl Van der Poel tijd verloor door een schoenwissel. Die problemen waren er door een eerder incident. Van der Poel werd door een collega 'aan de kant gereden'. "Ik weet wie het gedaan heeft. Ik ga het zeker onthouden."



Hij ging in de achtervolging, maar Van Aert kwam nooit meer in beeld. Ook Sweeck bleek een te grote voorsprong te hebben, waardoor hij uiteindelijk in een groepje van vijf moest strijden om de derde plaats. "Ik kon daarna de derde plek redelijk consolideren, tot ik in de slotronde lek reed op een lastig stuk. Het had daar ook geen zin meer om nog moeite te doen." Van der Poel kwam uiteindelijk als veertiende over de finish.





Lars Boom eindigde als elfde in Heusden-Zolder. De renner maakte een goede indruk tijdens zijn comeback in het wereldbekercircuit. Boom eindigde uiteindelijk op 2 minuten en 28 seconden achter winnaar Van Aert. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen werd hij op meer dan zeven minuten gereden. De beste Nederlander was Corné van Kessel, hij eindigde als negende.Boom kijkt tevreden terug op de wedstrijd. "Het is stukken beter dan vorig jaar, ik was fysiek ook beter. Ik had een goede start, het voelt ook goed om hier elfde te worden." Een opstart voor een nieuwe volledige carrière in het veldrijden is het niet. "Je weet het niet, het kan in de toekomst. Maar het is nu vooral om mijn explosiviteit terug te krijgen. Het is goed voor de klassiekers en de kortere tijdritten", aldus Boom, die in het nieuwe seizoen op de weg actief is voor Team LottoNL-Jumbo In het wereldbekerklassement staat Van der Poel zevende, met een grote achterstand op koploper Van Aert. Van Kessel staat op de negende plaats in het algemeen klassement.