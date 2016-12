Politie waarschuwt: nepkrantenbezorgers proberen geld op te halen in Breda

BREDA - In tenminste twee wijken in Breda gaan jongens langs de deuren die zich voordoen als krantenbezorgers om geld op te halen voor hun zogenaamde diensten van het afgelopen jaar. Daarvoor waarschuwt de politie.

Het gaat om de wijken Centrum en Belcrum. Mogelijk zijn de jongens ook in andere wijken actief. Een wijkagent van Breda Centrum ontving hierover zondagavond een bericht via de buurtapp.



Nieuwjaarswensen

De jongens gingen van deur tot deur om nieuwjaarswensen te geven en dan een bijdrage te vragen. Bij veel bewoners riep het vragen op en als er werd doorgevraagd naar de identiteit renden de jongens weg.



Het zou gaan om vier of vijf jongens. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.