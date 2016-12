Beruchte Eindhovenaar Piet Pfaff overleden

EINDHOVEN - De in Eindhoven beroemde en vooral beruchte Piet Pfaff is zondagochtend op eerste kerstdag overleden. Hij werd 58. Op Facebook delen familieleden en vrienden herinneringen aan Pfaff met elkaar en wensen ze elkaar sterkte. Piet Pfaff kreeg in hoger beroep een celstraf van tien jaar omdat hij in 2009 zijn achterneef en drugsbaron Janus van Wesenbeeck probeerde te doden op een parkeerplaats bij de McDonald's in Best. Maar Pfaff had veel meer op zijn kerfstok.

Tegen actualiteitenprogramma NOVA zei hij in 2007 dat hij een flink strafblad heeft. "Niet zo'n kleintje ook. Je bent jong geweest en wild. Ik heb wel twaalf jaar gezeten. Maar ik ben een oude crimineel met pensioen."



Hij kwam voor het eerst in het nieuws toen hij in 2006 werd aangehouden bij een demonstratie tegen de gemeente. Die wilde het gezin Pfaff dwingen om hun woonwagen te verlaten. Iets later gooide hij een emmer poep leeg in het stadskantoor van de gemeente. Daarvoor kreeg hij een werkstraf.



Burgemeester bedreigd

Omdat Pfaff weigerde zijn woonwagen te verlaten, viel de politie binnen in 2007 en ontruimde de wagen. Daarop bedreigde Pfaff toenmalig burgemeester Alexander Sakkers. "Hij belde en gaf me aan dat hij wel even naast mijn bed kwam staan", zo zei Sakkers in 2007 tegen NOVA. Sakkers kreeg vervolgens permanente bewaking. Datzelfde jaar stopte Sakkers als burgemeester van Eindhoven. Pas in 2009 kreeg Pfaff een celstraf van een maand voor het bedreigen van de burgemeester.





Datzelfde jaar probeerde Pfaff zijn criminele achterneef Janus van Wesenbeeck te vermoorden. Pfaff zou volgens het Hof dertien keer gericht hebben geschoten. Van Wesenbeeck werd alleen geraakt in zijn arm en overleefde de aanslag.Pfaff verklaarde dat Van Wesenbeeck achter de moord op Jo van Asten uit Leende zat en dat hij ook betrokken was bij de verdwijning van Pfaff's vriend Frank van Koenendaal in Mexico. Piet Pfaff was bang dat hij het volgende slachtoffer zou worden van zijn achterneef. Het gerechtshof in Den Bosch legde hem in 2013 een celstraf van tien jaar op voor poging tot doodslag. Vanwege zijn slechte gezondheid werd hij eerder vrijgelaten.Volgens het ED is Pfaff overleden aan de gevolgen van kanker. De uitvaart van Pfaff is op maandag 2 januari in crematorium Rijtackers in Eindhoven.