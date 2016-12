IJshockeyers Tilburg Trappers verslaan hekkensluiter FASS Berlin

TILBURG - De ijshockeyers van Tilburg Trappers hebben maandagmiddag een 5-1 zege geboekt op FASS Berlin. De ruime zege kwam vooral tot stand in de slotfase van het duel, in de laatste zeven minuten scoorde de Tilburgse ploeg drie goals.

FASS Berlin, hekkensluiter van de Duitse Oberliga Nord, begon beter aan de wedstrijd dan tegenstander Tilburg Trappers. De ploeg uit Berlijn kwam verrassend op voorsprong in het IJssportcentrum. Na het openingsdoelpunt was het de beurt aan Tilburg Trappers, dat via Justin Larson en Giovanni Vogelaar de achterstand om wist te buigen naar een 2-1 voorsprong.



Doelpunten in slotfase

Het duurde lang voor Tilburg Trappers de overwinning veilig wist te stellen. Dat kwam vooral door slordigheid binnen de ploeg, want tegenstander FASS Berlin wist amper gevaar te stichten. Zeven minuten voor tijd bracht Ivy van den Heuvel de stand op 3-1, in de slot minuten werd de score via Mitch Bruijsten en Mickey Bastings verder opgevoerd naar 5-1.