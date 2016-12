Man neergestoken in huis in Goirle

De man is met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht.

GOIRLE - Een 28-jarige vrouw is zondagochtend opgepakt, omdat ze een 44-jarige man zou hebben neergestoken. De politie kreeg om acht uur een melding van huiselijk geweld.

Agenten troffen de man gewond aan. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie ligt het steekincident waarschijnlijk in de relationele sfeer. De vrouw is overgebracht naar het cellencomplex. De recherche onderzoekt de zaak.