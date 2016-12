Het Brabantse sportjaar 2016 in beeld: elf momenten om nog eens op terug te kijken

EINDHOVEN - Met de jaarwisseling in het vooruitzicht is het vaak een tijd van terugblikken. Omroep Brabant doet dat ook, in dit geval kijken we nog een keer terug op het sportjaar 2016. Elf sportmomenten om nog eens aan te denken en op terug te kijken, van ontroerende gebeurtenissen tot euforische momenten.

Ferry Weertman pakt goud

Na tien kilometer zwemmen was het een fotofinish op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Ferry Weertman pakte goud op het onderdeel 10 kilometer open water. De Eindhovenaar tikte net iets eerder aan dan de Griek Spiros Gianniotis. Later werd Weertman uitgeroepen tot beste openwaterzwemmer van 2016.





Een Nederlander die één van de grote wielerrondes wint. Het leek lange tijd mogelijk dit jaar. Steven Kruijswijk presteerde geweldig in de Giro. Hij reed in het roze en had een goede voorsprong. Een valpartij werd hem echter fataal . De renner uit Nuenen verloor veel tijd en moest na vijf dagen zijn roze trui afstaan. Uiteindelijk eindigde hij zelfs net buiten het podium, hij werd vierde. Toch kan hij terugkijken op een mooi en goede ronde van Italië.Na WK-titels in 2012 en 2013 greep Jeffrey Herlings in 2014 en 2015 naast de wereldtitel. Blessures gooide roet in het eten. Ook in 2016 had de motorcrosser uit Elsendorp last van blessures, toch werd hij wereldkampioen in de MX2-klasse . Volgend seizoen maakt hij de overstap naar de MX2-klasse, de koningsklasse in het motorcross.Trucker Gerard de Rooy won in januari de Dakar Rally . Voor de coureur uit Son was het zijn tweede eindoverwinning, nadat hij de rally in 2012 ook al op zijn naam wist te schrijven. Zaterdag 1 januari start de titelverdediger aan Dakar 2017, in totaal doen er twaalf Brabanders mee aan de monsterrally.Zondag 8 mei 2016, het is de dag die voor veel PSV-fans de boeken in zal gaan als één van de mooiste dagen van dit kalenderjaar. Concurrent Ajax wint niet van De Graafschap, terwijl PSV wel wint op bezoek bij PEC Zwolle. Daardoor werden de Eindhovenaren kampioen van Nederland Kelly van Zon won op de Paralympische Spelen in Brazilië goud bij tafeltennis . De Dongense maakte veel indruk tijdens het hele toernooi. Het meest bijzondere en spectaculaire punt was tegen de Turkse Kobra Korkut. Van Zon dook letterlijk naar de bal, Korkut liep al weg omdat ze er vanuit ging dat Van Zon de bal nooit zou halen. Op een ongelofelijke manier sloeg ze bal terug en maakte het punt.Voetbalsupporters gaan met regelmaat over de schreef, maar soms zorgen ze ook voor mooie momenten. Dat is ook het geval tijdens Go Ahead Eagles-NAC Breda. De fans van de thuisploeg stonden met veel respect stil bij het overlijden van zijn moeder. De doelman van de Bredase ploeg, inmiddels gestopt, schreef een open brief om iedereen te bedanken voor de steunbetuiging.Het gevecht van het decennium, zo werd het duel tussen Rico Verhoeven en Badr Hari vooraf genoemd. Voor het oog van miljoenen tv-kijkers, verdeeld over 175 landen, won de uit Halsteren afkomstige Verhoeven de wedstrijd echter al in de tweede rond. Badr Hari moest opgeven in titanenstrijd Vijftien keer werd Tilburg Trappers landskampioen. In 2016 pakte het weer een titel, die was echter uniek. Niet in een Nederlandse competitie, maar in de Duitse Oberliga werden de Tilburgse ijshockeyers gekroond tot kampioen . Dat gebeurde in het eerste jaar dat men in Duitsland actief was. Enige minpunt: promotie was niet mogelijk.Thalita de Jong werd in de eerste maand van 2016 wereldkampioen veldrijden. Na een fabelachtige inhaalrace wist de uit Ossendrecht afkomstige renster alle concurrenten af te troeven. In het Belgische Heusden-Zolder werd ze ondanks een slechte start de beste veldrijdster ter wereld.Het is niet één moment, het is één jaar. Michael van Gerwen won bijna alles wat er te winnen viel voor hem. De darter uit Gemonde begon het jaar niet super, het WK darts wist hij niet te winnen. Daarna boekte hij echter de ene na de andere overwinning. Er stond geen maat op. Het was hoogtepunt na hoogtepunt. De Premier League was ook zo'n hoogtepunt. Nadat hij twee jaar op rij de finale verloor, liet hij in mei geen twijfel bestaan over wie de beste was. Phil Taylor kreeg een 'pak slaag van jewelste': 11-3.