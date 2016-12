Vrouw van fiets getrokken in Elshout

ELSHOUT - Een vrouw is maandagavond door een onbekende man van haar fiets getrokken op de Mariendonkstraat in Elshout. De politie heeft de man aangehouden.

Met een politiehelikopter en een speurhond is de omgeving afgezocht. In de buurt van de Mariendonkstraat in Elshout werd een man aangehouden. Na het incident werd de omgeving afgezet.Waarom de vrouw van haar fiets werd getrokken, is nog niet bekend. Ze raakte niet gewond.