A50 dicht door ongeluk met vrachtwagen bij Eerde

EERDE - De A50 richting Oss is dinsdagochtend afgesloten na een ongeluk bij Eerde. Rond vijf uur botsten een auto en een vrachtwagen met elkaar. De weg blijft voorlopig nog dicht: de politie doet onderzoek.

Rijkswaterstaat verwacht dat de A50 pas tegen negen uur helemaal vrij is. Tot die tijd blijft de weg deels afgesloten.De vluchtstrook is inmiddels vrij. Ingesloten verkeer kan daardoor doorrijden maar voor het overige verkeer blijft de rijbaan dicht. Verkeer vanuit Eindhoven moet omrijden via Den Bosch over de A2 en de A59. Vanwege de kerstvakantie levert dat, behalve de omrijtijd, geen extra vertraging op.