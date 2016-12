Brabant wil het afvalcriminelen moeilijker maken

EINDHOVEN - Provincies willen niet langer opdraaien voor het opruimen van giftig afval dat sommige afvalinzamelaars achterlaten. Ze pleiten voor het invoeren van geblokkeerde bankrekeningen, zodat afvalvervoerders pas betaald krijgen als ze laten zien dat ze gevaarlijke stoffen op een verantwoorde manier hebben laten verwerken. Dat schrijft dagblad Trouw.

De Brabantse gedeputeerde Johan van den Hout (SP) gaat staatssecretaris Sharon Dijksma vragen om zulke escrow-rekeningen wettelijk te verplichten, aldus Trouw.



Schoonmaakoperaties

Directe aanleiding zijn de schoonmaakoperaties bij BMRecycling, die met name Brabant en Limburg veel geld kosten. Dat inmiddels failliete bedrijf zamelde, tegen betaling, gevaarlijk

afval in bij de metaalverwerkende industrie. Het bracht de zuren en metalen niet naar gecertificeerde verwerkers, maar sloeg ze op in depots. Het bedrijf overtrad vergunningen of vroeg die niet eens aan.





Dat is een gevaar voor de volksgezondheid. In Helmond wordt een loods met daarin 700.000 liter zuur leeggeruimd. De provincie draaide eerder ook al op voor nog twee milieusaneringen, bij mestverwerkers Biospares en Biogas in Nistelrode. Dat kostte de provincie samen al ruim een miljoen euro.