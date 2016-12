Vandaag in Brabant komt boomhut-gate (eindelijk) tot een einde

EINDHOVEN - Afgelopen zomer besloot de gemeente Tilburg een boomhut af te breken, omdat deze niet veilig zou zijn. Vandaag wordt de nieuwe boomhut officieel geopend. Verder kunnen singles daten in hun foute kersttrui, en praten we na over de explosie op eerste kerstavond in Roosendaal.

Wat gaat vandaag het nieuws bepalen?





Het afbreken van een boomhut leverde de gemeente Tilburg afgelopen zomer een hoop verontwaardigde reacties op. Uiteindelijk kwam burgemeester Peter Noordanus zich er mee bemoeien, en het resultaat, een nieuwe boomhut, wordt vandaag officieel onthuld.

Vandaag start de werving van automobilisten die actief de ochtendspits willen mijden op de A2 tussen Nederweert en Eindhoven. Op dat stuk snelweg is het vaak extreem druk. Automobilisten die bereid zijn de spits te mijden kunnen wel 80 euro per maand verdienen. Meedoen met de proef? Ga naar spitsmijdena2.nl.

Kerstmis is voorbij, maar hou die foute kersttrui nog maar even aan! Daten werkt namelijk beter met een 'verbindende' kersttrui aan, aldus de organisatie van een dating-event dat vandaag in Breda wordt gehouden. De hele middag en avond kunnen singles elkaar beter leren kennen in Binnen Breda, aan de Haven in Breda.

Een fijne eerste kerstdag eindigde voor een Roosendaalse familie zondagavond in een nachtmerrie: "We hoorden een flinke knal, glas sprong uit de ramen en we werden naar achteren geblazen. Ik voelde een druk op mijn hele lijf."

Café-restaurant ’t Nekkermenneke in Bladel was op tweede kerstdag gewoon open. Op eerste kerstdag was er brand bij de buren en na een hele nacht poetsen kan eigenaar Wil van Steensel maandag gewoon weer open. Alle gereserveerde diners kunnen doorgaan.

De Kerstmis van 2016 gaat de geschiedenis in als de op twee na warmste kerst ooit. De gemiddelde maximum temperatuur ligt in De Bilt op 11,8 graden.