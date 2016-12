Tractor met aanhanger rijdt over auto heen in Best

BEST - Een tractor met aanhanger is dinsdagochtend in Best over de voorkant van een auto gereden. De bestuurster van de auto kwam hierbij bekneld te zitten. De brandweer werd opgeroepen om het gewonde slachtoffer te bevrijden.

Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de Sint-Oedenrodeseweg om hulp te verlenen. De bestuurder van de tractor raakte gewond en is door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



De bestuurster van de auto werd door de brandweer uit haar auto gehaald en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.



De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De auto is zwaar beschadigd.