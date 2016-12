Touringcar in brand op de A59

ROSMALEN - Op de A59 is dinsdagochtend een touringcar in brand gevlogen. In de bus zaten nog geen passagiers. De buschauffeur is volgens de busmaatschappij niet gewond geraakt.

De bus vatte vlam op de A59 vanuit Oss net voor het knooppunt Hintham. Er is sprake van veel rook.



Vanaf de afrit Rosmalen staat file. Vanwege de rook die over de rijbaan trekt neemt die echter behoorlijk toe. Tijdens het bluswerk gaat de snelweg waarschijnlijk even helemaal dicht. Op dit moment is alleen de rechterrijstrook dicht.