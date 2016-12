Jonge bestuurder overleden bij ongeval in Helvoirt

HELVOIRT - Een man is dinsdagochtend overleden bij een ongeval in Helvoirt. De jonge bestuurder reed een voortuin van een woning aan de Sint Jorisstraat in en raakte een boompje. De automobilist overleed ter plaatse.

Het ongeval gebeurde rond kwart voor zeven. Hoe de auto in de voortuin terecht is gekomen, is onduidelijk. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. De weg is gedeeltelijk dicht voor verkeer.