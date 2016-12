Een kijkje achter de schermen bij het Kerstwintercircus

EINDHOVEN - Balanseren op een koord en op grote hoogte naar beneden springen. In Brabant is het ook dit jaar weer te zien in de verschillende circussen die tijdens de feestdagen zijn neergestreken. In Eindhoven is het Kerstcircus te zien bij het Parktheater, in Etten-Leur staat het kerstcircus in het Brabantpark.

Onze verslaggeefster Karlijn Houterman mag maandag een dagje doorbrengen in en buiten de circuspiste. Want hoe bereid een clown zich voor? En hoe komen de acrobaten in oppperste concentratie?



Alle artiesten van het Eindhovense circus komen speciaal uit het buitenland om hier op te treden. Zo komt Ramon Kathriner uit Australie. Hij zal koorddansen. En de clowns uit het circus komen uit Frankrijk.



Het circus wordt al voor de 46e keer in het Parktheater georganiseerd. De show duurt bijna twee uur en is nog tot en met 31 december te zien.