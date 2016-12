Extra geld voor onderhoud huurwoningen na vele klachten

EINDHOVEN - Woningcorporaties gaan meer investeren in onderhoud en renovatie van sociale huurwoningen. Ook komt er meer geld voor nieuwbouw. Dat zegt Aedes, de landelijke vereniging van woningcorporaties, na een huurdersonderzoek van NOS en regionale omroepen.

Omroep Brabant kreeg 700 meldingen over bijna 120 verhuurders. De meeste mensen zeggen problemen te hebben met vocht en schimmel. Ook zijn huizen lastig warm te krijgen. Van de respondenten noemt een derde zijn woningen slecht. Dit geldt vooral voor mensen met een ouder huis.



Minder investeringen door crisis

Volgens Aedes besteden woningcorporaties veel geld aan onderhoud en verbetering, meer dan 2000 euro per woning. De branchevereniging geeft wel toe dat tijdens de economische crisis minder is geïnvesteerd in onderhoud. Inmiddels gaat het financieel beter en willen de corporaties het komende jaar 30.000 woningen ingrijpend aanpassen.



Brabanders beoordelen hun huurwoning gemiddeld met een 5,7. Landelijk was dat volgens het onderzoek van NOS en de regionale omroepen een 6,1. In een eigen onderzoek van Adeas kwam het rapportcijfer uit op 7,3.