Mannen opgepakt na vechtpartij in Tilburg

TILBURG - Een 21-jarige en 33-jarige man zijn maandagnacht rond vier uur aangehouden in Tilburg na een vechtpartij. Het tweetal zit nog altijd vast.

De vechtpartij ontstond uit een opstootje tussen ongeveer vijftien mensen op de Heuvelring. Nadat agenten op de fiets de groep uit elkaar had gedreven, raakten de twee mannen later slaags op de Spoorlaan.



De 33-jarige man kon meteen worden aangehouden. De 22-jarige verdachte werd later op de Spoorlaan klemgereden door twee motoragenten.