Rijstrook A2 bij Vught even dicht na ongeluk

VUGHT - De A2 richting Den Bosch is bij Vught korte tijd dicht geweest. Rijkswaterstaat meldde dat de linkerrijstrook afgesloten was vanwege een ongeluk.

Het is niet duidelijk hoeveel auto's er bij het ongeval betrokken waren. Ook is niet bekend of er gewonden zijn gevallen.Na een kwartier was de weg voor open.