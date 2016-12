Stemmen! Wat is het belangrijkste Brabantse nieuws van 2016?

EINDHOVEN - 2016 zit er alweer bijna op. Het perfecte moment om even terug te blikken op alle belangrijke Brabantse gebeurtenissen van afgelopen jaar. Omroep Brabant doet dit met ‘eindejaarspolls’. Vandaag zijn we benieuwd wat jij het belangrijkste nieuwsfeit van 2016 vindt.

Hagelstorm zorgt voor grote schade

De hele provincie werd op 23 juni getroffen door enorm noodweer. Vooral in Zuidoost-Brabant was de schade door de extreme hagelbui enorm. Er waren veel gedeukte auto's en kapotte daken, maar vooral boeren werden flink getroffen. De schade liep alleen al in de agrarische sector op tot honderd miljoen euro.



Misstanden in tbs-kliniek Woenselse Poort in Eindhoven

Omroep Brabant ontdekte dat er grote misstanden waren in de Woenselse Poort in Eindhoven. In de kliniek bleken grootschalig drugsgebruik, intimidatie en onvoldoende toezicht aan de orde van de dag.



Een monumentaal gebouw aan de Markt in Den Bosch stortte in februari van dit jaar volledig in. In het pand uit 1637 was de opticien Pearl gevestigd. Hoewel er niemand gewond raakte, was de ravage in het centrum van de stad enorm.Heftige reacties in het hele land toen op Koningsdag de driejarige Nassim uit Breda werd doodgereden door een 18-jarige jongen. De jongen reed veel te hard en reed na het ongeluk door. Pas ’s avonds meldde de verdachte zich bij de politie.