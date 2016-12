Stukjes karton gevonden bij voordeuren: dieven maken Tilburgse wijk onveilig

TILBURG - Terwijl inwoners van de Tilburgse wijk Reeshof gezellig kerst vierden, bleek het dievengilde ook niet stil te zitten. De politie plaatste dinsdag een foto van een miniscuul stukje karton, dat bij een huis werd gevonden tussen de voordeur en de deurpost. Inbrekers kunnen zo zien of de bewoners langere tijd niet thuis zijn, om vervolgens hun slag te slaan.

Het is niet de eerste keer dat dieven gebruik maken van deze inbraakmethode. Al vaker werden in de M-wijk in de Reeshof stukjes papier of karton ontdekt tussen de voordeuren. En er zijn andere populaire methodes om een huis binnen te dringen, van flipperen tot hengelen.



Op een digitale kaart van de politie kun je zien hoeveel inbraken of pogingen daartoe er de afgelopen twee maanden waren in Tilburg.