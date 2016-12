Kerstmis is voorbij, we gaan kerstspullen inslaan!

OOSTEIND - Kerstmis is voorbij, maar toch zijn velen al een beetje aan het vooruitkijken: naar kerst 2017. Want op deze dag na kerst openen tuincentra hun deuren voor de uitverkoop. Tegen afbraakprijzen gaan de ballen, pieken en kunstbomen er uit. Alles moet weg.

Verkeersregelaars op en naast de Dongenseweg in Oosteind zorgen er voor dat alles in goede banen wordt geleid. Aan de overkant van de straat is een extra parkeerplaats aangelegd. Al gauw staat het vaste parkeerterrein helemaal vol. Ook Belgen trekken er op uit als je naar de kentekens kijkt.



Vakantie

Het is vakantie dus je moet wat. Een bezoek aan een tuincentrum is een populair uitje. Op de kerstafdeling zijn de klanten vooral bezig met sfeervolle verlichting. Met meerdere dozen tegelijk verdwijnen ze in de karretjes. De afdeling met echte kerstbomen is verlaten. Ook de pittoreske miniatuurhuisje, vaak met lampjes en muziekjes, trekken veel bekijks.





Het zijn mooie tijden voor iedereen die van kerst en koopjes houdt. De tuincentra hebben geen klagen. Ze kunnen zo hun kerstcollectie opruimen. En mama en papa kunnen de kinderen even 'uitlaten'.Later deze week begint de vuurwerkverkoop. Ook al zo'n publiekstrekker.