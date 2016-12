Bibberend 2017 in: jaarwisseling wordt koud mét motregen

EINDHOVEN - Een warme jas is tijdens de jaarwisseling geen overbodige luxe. Met een gevoelstemperatuur rond het vriespunt en lichte regen wordt het een koude oudjaarsnacht. De eerste dag van het nieuwe jaar wordt er één met harde regen, meldt Weeronline.

Uitgestrekte wolkenvelden trekken 31 december het land binnen, maar deze zorgen niet voor veel regen. De temperatuur ligt rond 7 graden maar door een flinke zuidwestenwind ligt de gevoelstemperatuur veel lager.



Bibberend 2017 in

Tijdens de nieuwjaarsduiken valt er flink wat regen. Het wordt ook dan zo'n 7 graden maar het voelt een stuk kouder aan. Bibberend het nieuwe jaar in...



De laatste dagen van 2016 kunnen we een mix van zon, mist en laaghangende bewolking verwachten.