Dolk, vuurwapen en illegaal vuurwerk gevonden in Boxtel, bewoner aangehouden

BOXTEL - De politie heeft maandagavond de bewoner van een huis aan de Poolsestraat in Boxtel aangehouden. In het pand werden een vuurwapen en illegaal vuurwerk gevonden.

Het huis werd doorzocht door de politie na een tip over een mogelijk vuurwapen. De agenten vonden niet alleen een vuurwapen maar ook een dolk, pepperspray en illegaal vuurwerk. De wapens en 35 Flash Bangs - een soort granaat - zijn in beslag genomen. De bewoner is meegenomen naar het bureau en blijft voorlopig vast zitten.