Vandalen gaan los op ijsbaan Oisterwijk: 'Hier doen we het niet voor'

OISTERWIJK - Vandalen hebben in de nacht van maandag op dinsdag vernielingen aangericht aan de ijsbaan Oisterwijk On Ice op De Lind. Dat meldt de organisatie.

Dinsdagochtend troffen de vrijwilligers omgegooide hekken, vuilnis op het ijs en vernielde parasols aan. Volgens de Oisterwijk On Ice is de schade te overzien. “Maar het is niet waar wij het allemaal voor doen”, luidt de boze reactie.