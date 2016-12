Vrouw van fiets getrokken en bij de keel gegrepen

ELSHOUT - Een 23-jarige man uit Polen is aangehouden omdat hij een vrouw zou hebben proberen te wurgen in Elshout. De vrouw werd maandagavond van haar fiets getrokken op de Mariëndonkstraat en bij de keel gegrepen.

Het 48-jarige slachtoffer fietste daar en werd opeens geduwd. Ze viel en werd door een onbekende man bij de keel gegrepen. Volgens de politie verloor de vrouw zelfs kort haar bewustzijn. Waarom de man haar probeerde te wurgen, is niet bekend.



Dader op de vlucht

De dader sloeg op de vlucht toen er een auto aankwam. De mensen in de auto zijn uitgestapt en schoten de vrouw te hulp. Ook belden ze de politie. De vrouw hield uiteindelijk lichte verwondingen over aan de actie van de man. Maar volgens de politie had het wel een grote, emotionele impact.



De agenten zijn in de omgeving op zoek gegaan naar de man. Ze hadden een idee van hoe hij eruit zag op basis van verklaringen. Ze troffen de verdachte rond tien uur aan op de Kerkstraat en hielden hem aan.



Meisje achtervolgd

Op dinsdagochtend meldde zich ook een 17-jarig meisje bij de politie. Zij werd die avond ervoor achtervolgd door een man toen ze fietste op de Heusdenseweg. De politie vermoedt dat het om dezelfde dader gaat. Mensen die iets soortgelijks hebben meegemaakt, worden opgeroepen zich te melden.



De 23-jarige Pool zit voorlopig vast. De politie onderzoekt de zaak verder.