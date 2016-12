Botox is zó 2016: slakken strijken je rimpels glad

DEN BOSCH - Vergeet Botox en plastische chirurgie, in het nieuwe jaar laten we ons gezicht gladstrijken door slakken. Bij Salon Lux in Den Bosch werken ze al een half jaar met Zuid-Afrikaanse slakken.

"Ik vind het nu toch wel spannend worden", lacht de klant wat zenuwachtig als de eerste slak richting haar gezicht wordt gebracht. "Ik ben benieuwd." Ze ligt op een warme behandelstoel, lekker toegestopt onder een dekentje. Zojuist is haar huid schoongestoomd met warme lucht.





"Dat vinden de slakken fijn, dan zijn ze actief", legt specialiste Ashlinn van Luxemburg uit. De beestjes zijn speciaal voor haar gekweekt zodat ze weet dat ze niets onder de leden hebben. Ze houdt de slijmerige diertjes in een eigen terrarium lekker warm. Na een klein badje zijn ze dan klaar voor de grote poetsbeurt op het gezicht van mevrouw.







Na ruim twintig minuten zijn de slakken klaar met hun geglibber: "Het is een grappig gevoel, levende beesten op je gezicht. Als je je eraan overgeeft, is het echt heel lekker", concludeert een stralende klant.Volgens Van Luxemburg zitten er belangrijke stoffen in het slijm van de slak. "Het is heel goed voor mensen met pigmentvlekken, grote poriën en bijvoorbeeld acné."De wijsheid van het slijm komt uit Azië en is al langere tijd ook een hit in Engeland. In Nederland zijn er maar enkele salons die deze behandeling aanbieden.