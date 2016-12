Vuurwerk door slaapkamerraam gegooid: matras vat vlam

TILBURG - Een matras in een huis aan de Zouavenlaan in Tilburg is dinsdagmiddag in brand gevlogen door vuurwerk dat ontplofte in de slaapkamer. Onbekenden gooiden het vuurwerk rond kwart voor twee vanaf de straat door het slaapkamerraam.

De bewoner schrok van een harde knal en ontdekte daarna dat de slaapkamer vol rook stond. Het matras stond in brand. De brandweer heeft de woning geventileerd.



De vuurwerkgooiers zijn spoorloos.