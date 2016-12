Oliebollentest: waar zijn ze dit jaar het lekkerst?

EINDHOVEN - Oliebollen en de jaarwisseling horen helemaal bij elkaar. Ook dit jaar ging het AD weer op pad om de beste oliebol van Nederland te zoeken. Volgens de AD Oliebollentest kunnen Brabanders het best naar winkelcentrum Roselaar in Roosendaal rijden om bij Bread and Coffee een bol te eten.

Bread and Coffee eindige op plaats 14 in de test en is daarmee de hoogstgeplaatste Brabantse oliebollenkraam. De krokante korst en de kwaliteit van de vulling zijn volgens de jury de grote pluspunten van deze Brabantse bol.



Allemansvriend

Vorig jaar was Meesterbakker van Iersel de beste oliebollenbakker van Brabant, dit jaar staat de Tilburgse meesterbakker op plaats 44. "Een beetje een allemansvriend, deze bol. De smaak van de olie kan niet iedereen waarderen", aldus de jury.



Beste en slechtste bol van Nederland

De beste oliebol van Nederland wordt gebakken in Spijkenisse bij Meesterbakker Voskamp. Ook vorig jaar werd de oliebollenbakker eerste. "Deze bol komt bovendrijven als de ultieme oliebol. Een ongelooflijke topprestatie." De jury was minder te spreken over de oliebol van Hollandsche Gebakkraam H.J. Bakker uit Haarlem. Deze bakker eindigde als laatste op de 160e plek. "Weg hier", aldus het panel.



De Brabantse bakkers in de AD Oliebollentest op een rijtje

14. Bread and Coffee (Roosendaal): 8.

15. Gebakkraam Richard Voets (Tilburg): 8.

18. Dre's Bakery (Goirle): 8.

25. Bakkerij Van de Mortel (Someren): 8.

26. Bakkerij van Dongen (Made): 8.

42. De bakkers Lamers (Heesch): 7.

44. Meesterbakker van Iersel (Tilburg): 7.

47. Helmondsche Gebakkroam Van Hout (Helmond): 7.

96. 't Sons Bakhuijs (Son en Breugel): 5,5.

117. Hollandsche Gebakkraam Speelman (Eindhoven): 5.

127. Sweet Chocolate Hendriks (Nuenen): 4,5.

142. Gebakkraam Denies (Breda): 3,5.