Massale babymoord herdacht met snoepregen Onnozele Kinderen

VALKENSWAARD - Het is 28 december, Onnozele Kinderen. Zo wordt deze dag op de katholieke kalender traditioneel genoemd. Volgens de overlevering is dit de dag geweest waarop rond het begin van onze jaartelling koning Herodes een massamoord aanrichtte onder pasgeborenen. De koning was namelijk bang dat De Verlosser, De Messias, was geboren: Jezus Christus dus.

Jezus ontkwam, groeide op en stierf volgens de bijbel als volwassene aan het kruis. En daarmee legde hij de basis van het christendom. De katholieke kerk beschouwt de vermoorde baby's als de eerste martelaren van het geloof.



Snoep strooien uit de toren

Dat verhaal is de oorsprong van een feest dat vandaag gevierd wordt in Valkenswaard. Uit de toren van de Sint Nicolaaskerk gooien vrijwilligers honderd kilo snoep omlaag. Beneden staan honderden kinderen om het op te vangen.



Kriskras is er bij. Verslaggever Willem-Jan Joachems probeert ook wat op te vangen (en meteen weer weg te geven uiteraard).



Oud feest

Onnozele Kinderen is al erg oud. Hoe het in de loop der eeuwen precies gevierd werd is duister. Er zijn vermoedelijk ook veel lokale varianten geweest.



Wat we bijvoorbeeld weten is dat in de twintigste eeuw kinderen de baas waren op deze dag. Zo gingen ze in Tilburg in de jaren '50 nog langs de deuren, voor iets lekkers. Ze waren dan verkleed als hun ouders.



Tijdens de mis

De traditie is in de loop der tijden nogal verwaterd, vooral na de Tweede Wereldoorlog ging het hard. Daarnaast zie je andere feesten opkomen, zoals Halloween.



Toch zijn er nog steeds diverse Brabantse parochies die er wat mee doen. Zoals bijvoorbeeld in Oudenbosch en in Asten en ook Oss. In vrijwel alle gevallen is er aandacht binnen de gebruikelijke eucharistieviering, de mis dus. Bisdom Den Bosch stipt het ook aan in het eigen blad.