Brugwachtershuisjes krijgen tweede leven als kunstwerk

DEN BOSCH - Den Bosch mag dan wel geen ouderwetse brugwachters meer kennen, de brugwachtershuisjes krijgen een tweede leven. Kunstenaars nemen de huisjes onder handen.

Drie brugwachtershuisjes aan de Zuid-Willemsvaart veranderen de komende negen maanden in kunstwerken. De initiatiefnemers willen dat de huisjes een nieuwe bestemming krijgen en niet samen met de wachters uit het straatbeeld verdwijnen.



"We hopen de band tussen mensen en brugwachtershuisjes sterker te maken", vertelt Imke van Dillen van Stichting Brugwachtershuisjes Brabant, "zodat het bestaansrecht van de huisjes wordt gelegitimeerd."



Reflectie

Op de ramen van het eerste omgetoverde huisje prijkt een bekend gezicht uit de wijk: klokkenmaker Frank van Nuus. Tegelijkertijd horen we oud-brugwachter Cees Bouwmans vertellen over zijn vak.



Het is de bedoeling dat er iedere twee weken een andere weerspiegeling van de wijk te zien is. Zo krijgen passanten binnenkort ook een kapper en een bejaardenhuis te zien. "Het gaat over reflectie," vertelt kunstenares Monique Broekman, "niet alleen letterlijk, maar het is ook de bedoeling dat mensen even stilstaan en nadenken over hoe het hier vroeger was."