De 10 meest gelezen artikelen van Omroep Brabant in 2016

Het ingestorte winkelpand aan de Markt in Den Bosch

EINDHOVEN - De jaarwisseling is een altijd een goed moment om terug te kijken naar wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd. En wat heeft Brabant veel meegemaakt in 2016. Daarom een overzicht van onze tien meest gelezen artikelen van het afgelopen jaar.

10. Het jaar begon in januari meteen met groot nieuws over een ontsnapping. Gino Heeren en Rien de Koning wisten na een ontvoering te ontsnappen uit een loods in Breda.

In Breda ontvoerde mannen Gino Heeren en Rien de Koning ontsnappen uit loods



9. Het weer is iets waar men vaak over klaagt, maar dit jaar had men ook écht wat te klagen. De regenval in juni was een van de meest extreme gevallen.

Code oranje in Brabant weer voorbij, brandweer haalt man uit ondergelopen auto, veel wateroverlast



8. De bekendste van de bekende Brabanders trad in 2016 weer tig keer op voor een uitverkocht Philips Stadion. Achter de schermen verliep het echter minder soepel. De Tilburgse zanger vertelde in februari dat hij en zijn vrouw Valérie gingen scheiden.

Guus Meeuwis bevestigt huwelijkscrisis: 'We gaan uit elkaar'



7. Bij een bushalte aan de Bredaseweg in Tilburg worden twee basisschoolleerkrachten, Henriëtte en Bert van der Veeken uit Rijen, doodgereden. De bestuurder van de auto rijdt door, maar wordt later samen met zijn broer aangehouden.

Man (62) en vrouw (59) uit Rijen doodgereden in Tilburg, dader rijdt door



6. Iemands hond met de dood bedreigen, dat doe je niet. Maar de hulphond van iemand in een rolstoel bedreigen? Dan ben je van God los.

‘Ik schop je kuthond dood’: rolstoeler met hulphond geterroriseerd door wielrenner



5. Extreem noodweer met desastreuze gevolgen. Hagelstenen ter grote van tennisballen kwamen in juni uit de hemel vallen in Zuidoost-Brabant.

Megahagel en schade door heftig onweer in Zuidoost-Brabant: 'Het was echt angstaanjagend'



4. Een verschrikkelijk ongeluk in Rosmalen gedurende carnaval kostte een 17-jarige scholier het leven.

Tim van der Plas (17) uit Maliskamp meerdere keren aangereden op A59 bij Rosmalen



3. In april vond in de Bredase buurt Wisselaar een tragisch ongeluk plaats dat leidde tot de dood van de 3-jarige Nassim. De dader ging ervandoor, maar meldde zich later alsnog.

Nassim (3) overleden na aanrijding in Breda, klopjacht op doorgereden automobilist



2. De Brabantse politie rolde dit jaar een hoop drugsbendes op, maar de operatie in april was van ongekende schaal.

55 arrestaties bij enorme drugsactie: 6 drugslabs opgerold, heel veel drugs en wapens gevonden



1. Heel Den Bosch was in rep en roer na het instorten van een monumentaal pand op de Markt. Er waren gelukkig geen slachtoffers.

Gebouw ingestort op de Markt in Den Bosch: geen gewonden aangetroffen in het puin