Strijders en geld geworven voor terrorisme: oud-moskeebaas de cel in

WASHINGTON - Een rechtbank in Washington heeft de 58-jarige Irfan Demirtas veroordeeld tot zeven jaar celstraf. De man is voormalig voorzitter van een moskee aan de Koestraat in Tilburg. Hij heeft geld en strijders geworven voor een terroristische groep uit Oezbekistan die banden heeft met IS. Dat meldt de Washington Post.

Volgens de Amerikaanse justitie gebeurde dat tussen 2006 en 2008. Demirtas werd daarvoor in 2015 opgepakt in Duitsland en uitgeleverd aan de VS.



Demirtas had toen net acht jaar celstraf achter de rug voor soortgelijke feiten. Hij zat zijn straf deels in Nederland uit.