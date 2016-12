Ongeluk op A2 bij Valkenswaard, snelweg richting Eindhoven weer open

VALKENSWAARD - Op de A2 bij Valkenswaard is dinsdagmiddag een ongeluk gebeurd. De snelweg richting Eindhoven zat hierdoor even dicht.

Bij het ongeluk waren twee auto's betrokken. Een voertuig is op z'n kant beland. Het is niet bekend of en hoeveel gewonden er zijn. Volgens de Verkeersinformatiedienst (VID) lijkt het mee te vallen.



Na het ongeluk ontstond er een file en werd het verkeer omgeleid. Na ongeveer een kwartier ging er weer een rijbaan open. Een half uur daarna kon de hele snelweg worden vrijgegegeven.