Doorpezen tot oudjaarsmiddag: topdrukte bij inpakken vuurwerkpakketten

TETERINGEN - "Dit is een grote bestelling. Hier mag nog een Carbon Star bij, een nummer 5965 en een 7114. En dan nog een Pyromaniacs." Het pakket wordt afgeplakt met dik tape. En meteen wordt de volgende bestellijst erbj gepakt. In de vuurwerkbranche is het topdrukte. Bij een grote vuurwerkhandelaar in Teteringen bijvoorbeeld, worden momenteel elke dag zo'n 400 tot 500 bestellingen verpakt.

Particulier vuurwerk, het staat al jarenlang ter discussie. Meer dan de helft van de Nederlanders zou voorstander zijn van georganiseerde vuurwerkshows. In Teteringen blijven de bestellingen vooralsnog echter binnenstromen. Eigenaar Rob van Oosterhout: "Er wordt zelfs meer besteld dan vorig jaar."



'Voor 3000 euro vuurwerk alstublieft'

In twee aparte opslagruimtes ligt in totaal 10.000 kilo vuurwerk. De bunker heeft dikke muren en deuren. Ramen zijn er niet. Wel staan er een aantal flinke stalen kisten. "Dat zijn pyroboxen. Dat geeft nog meer veiligheid bij het opslaan van vuurwerk. En dan hebben we nog een hele dikke sprinkler-installatie. Als die aan gaat moet je een zwemvest pakken!"



In de kleinste ruimte, goed voor 2000 kilo vuurwerk, worden de pakketten gemaakt. Meer dan tien medewerkers zijn in de weer met bestellijsten, plastic zakken, afplaktape en uiteraard héél véél vuurwerk. "De grootste bestelling tot nu toe was er eentje van rond de 1100 euro. Maar we zijn er nog niet. Elk jaar zien we ook wel pakketten van zo'n 3000 euro. Dat zijn dan vaak mensen die samen oudjaar vieren en samen geld uitleggen. Die maken er een show van, bepalen van tevoren ook de schietvolgorde."



Sterretjes zien

Karretjes met vuurwerk rijden af en aan. En de echte gekte in de winkel komt nog, donderdag als de bestellingen afgehaald mogen worden. Voor Van Oosterhout en zijn personeel betekent dat: doorpezen tot de namiddag van oudjaar. 's Nachts tijdens de jaarwisseling, ziet Van Oosterhout alleen nog sterretjes aan de binnenkant van zijn oogleden. "Als de mensen thuis met hun vuurwerk aan de gang gaan, lig ik te slapen!"