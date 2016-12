Buschauffeur PSV kijkt terug op landstitel: 'Bizar! De schaal omwisselen op een carpoolplaats'

EINDHOVEN/RAVENSTEIN - Zondag 8 mei 2016. Michael van Roozendaal, de chauffeur van de spelersbus van PSV, verwacht een rustige dag. PSV kan de landstitel nog wel winnen, maar dan moet het zelf uit winnen bij Zwolle. Ajax moet gelijk spelen of verliezen van de nummer laatst: De Graafschap. Een wel heel onwaarschijnlijk scenario.

"De sfeer was rustig in de bus op weg naar Zwolle", blikt Van Roozendaal terug in het jaaroverzicht van Omroep Brabant TV. "De jongens waren gefocust en wilden er toch nog voor gaan."



Koud bier

In de rust staat PSV op voorsprong, maar Ajax ook. Het is 0-1 in Doetinchem. De Amsterdammers zijn dus virtueel kampioen. Toch legt Van Roozendaal het bier koud in de spelersbus van PSV. "Ik had niet meer verwacht dat PSV kampioen zou worden, maar je weet het nooit."



Het gevoel van Van Roozendaal blijkt juist. Bryan Smeets maakt de gelijkmaker voor de Graafschap en Ajax weet daarna niet meer te scoren. PSV wint met 3-1 van FC Zwolle en is dus landskampioen van het seizoen 2015-2016.



"Er werd gezongen en geschreeuwd in de bus. Van Zwolle tot aan Eindhoven stonden mensen op de viaducten ons toe te juichen", herinnert Van Roozendaal zich van de terugweg naar Eindhoven.



Carpoolplaats

Op een gegeven moment krijgt Van Roozendaal van teammanager Mart van den Heuvel te horen dat hij een tussenstop moet maken op de parkeerplaats bij Ravenstein om de kampioensschaal om te wisselen. De echte schaal was voor de wedstrijd naar Doetinchem gestuurd. PSV heeft in Zwolle een replica gekregen.



"Bizar", vindt Van Roozendaal. "De kampioensschaal omwisselen op een carpoolplaats. Kan dat niet bij het stadion dacht ik nog. Maar goed, de echte schaal ging mee naar Eindhoven. Daar draait het uiteindelijk om."



De reportage over Michael van Roozendaal is op vrijdag 30 december terug te zien op Omroep Brabant TV.