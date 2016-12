Lenteweer met de kerst: het wordt steeds gewoner

EINDHOVEN - Op de foto zien we een prachtige Japanse sierkers, prunus subhirtella, vol in de bloei. Het is absoluut geen witte kerst dit jaar, maar zulke plaatjes verwacht je eerder te zien in de lentemaanden. Hoort dit rond deze tijd van het jaar?

De Japanse sierkers bloeit normaal in februari. Door de hoge temperatuur verschuiven bloeitijden de afgelopen jaren, wat weer leidt tot planten en bomen die eerder, langer en vaker in bloei staan. Maar dit is wel heel extreem, vertelt ons een hovenier.



Volgens boswachter Frans Kapteijns is dit niet nieuw. "We zien dit nu al jaren gebeuren. Het is ook niet meer uitzonderlijk dat de eerste bloemen dus al in december bloeien," vertelt Kapteijns. "Verder is er niets aan de hand, planten kunnen makkelijk vier of vijf keer per jaar bloeien."



Onderzoek

De boswachter is nu ook onderzoek aan het doen naar de verschillende bloeiende planten. Hij roept iedereen op om de deur uit te gaan en de vroegbloeiers op de foto vast te leggen.



Staan er bij u in de buurt mooie lenteboeketjes vol in de bloei? Stuur de mooiste foto's naar internet@omroepbrabant.nl