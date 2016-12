61 kerstkindjes geboren in Brabant (en misschien nog wel een paar meer)

EINDHOVEN - De één lijkt het geweldig, terwijl een ander er juist niet aan moet denken. Een kind krijgen met de kerstdagen. Maar baby’s melden zich nu eenmaal, feestdag of niet. In de Brabantse ziekenhuizen zijn dit jaar 61* kerstkindjes geboren.

“Ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk. Ik had mij geen mooiere tweede kerstdag kunnen wensen”, aldus een van de kersverse vaders. Bart Kuipers uit Heeswijk-Dinther kreeg maandag zijn zoon Sebastiaan. Hij kwam rond half elf ’s avonds ter wereld in ziekenhuis Bernhoven in Uden.



'Flinke jongen'

Mama Maaike en kind maken het goed. “Ze doen het geweldig. Het is een flinke jongen, een dikke negenponder”, vertelt Bart trots. In eerste instantie leek het ze niks om een kerstkindje te krijgen. “Vooral mijn wederhelft niet”, zegt hij. “Maar uiteindelijk is het wel heel erg mooi. Zijn verjaardag vergeet ik in ieder geval nooit.”



In Bernhoven bevielen ook vijf andere vrouwen van hun kerstkindje. De baby’s werden in een warme kerstsok gelegd, die een verpleegster speciaal voor kerstkindjes heeft gemaakt. En die sokken mochten mee naar huis. “Daar ligt hij de komende dagen ook lekker in”, aldus vader Bart.Ook Karlijn van Otter en haar vriend Twan van Korven uit Middelbeers kregen een kerstkindje. Hun dochtertje werd op eerste kerstdag geboren in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. “Ik had eigenlijk gehoopt dat ze wat eerder of later kwam, maar ze is natuurlijk meer dan welkom. Het heeft toch ook wel iets speciaals.”De kleine heet Pip en het stel is volop aan het genieten. “Het gaat hartstikke goed”, vertelt haar moeder. “Het is ons eerste kindje.”Niet alleen in Uden en Veldhoven kwamen er kleintjes bij. In de Brabantse ziekenhuizen werden in totaal dus 61* baby’s geboren. Een overzichtje:Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis: 16Maxima Medisch Centrum: 13Amphia Ziekenhuis: 8Jeroen Bosch Ziekenhuis: 7Bravis Ziekenhuis: 6Bernhoven: 6Elkerliek Ziekenhuis: 3St. Anna Ziekenhuis: 2*De gegevens van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven zijn helaas niet bekend. Verschillende ziekenhuizen hebben meerdere locaties.