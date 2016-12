Hans Stacey ondanks tumor in hoofd toch van start in Dakar Rally

BEST - Hans Stacey gaat ondanks een tumor op zijn gehoorzenuw toch van start in de Dakar Rally. De vrachtwagencoureur uit Best is ondertussen bestraald en fit bevonden om zondag in Paraguay aan de monsterrally te beginnen.

Hans Stacey, in 2007 de laatste winnaar van de Dakar Rally op Afrikaans grondgebied, heeft al een tijd last van de tumor in zijn hoofd. Onlangs werd het zorgwekkender toen bleek dat deze ook nog eens gegroeid was.



"Toen ben ik heel erg geschrokken", legt Stacey uit. "Het is gelukkig een goedaardige tumor, maar het zit bij mijn hersenstam en bij mijn evenwichtsorgaan. Dan kunnen de gevolgen desastreus zijn. De rally hing aan een zijden draadje, maar mijn gezondheid ook."



Uit een MRI-scan, die volgde na de bestraling, bleek dat de tumor nu zelfs al aan het slinken is. Daarna hakte Stacey de knoop en besloot hij toch van start gaat in de Dakar Rally. "Sinds vier weken weet ik dat. Dat geeft echt een zucht van verlichting."



Oorsuizingen

Stacey heeft in zijn MAN-truck nu nog wel veel last van oorsuizingen. Dat weerhoudt hem er niet van om vanaf Nieuwjaarsdag mee te gaan strijden om de eindzege in de Dakar Rally.



"Als ik ook maar één seconde denk dat ik dat niet meer in me heb, dan stop ik direct", aldus de voormalig winnaar, die verder aangeeft dat hij ook flink heeft leren relativeren.



"Op het moment dat ik aan het rijden ben, relativeer ik niks. Maar het leven gaat ook door zonder Dakar. En dat geldt ook voor altijd maar werken. Ik voel me nu heel ontspannen. Ik heb een hond, als het regent dan loop ik graag stevig door de bossen. Ik ben wel door een andere bril gaan kijken."



Start in Asuncion

De Dakar Rally begint op zondag 1 januari met de podiumceremonie in Asuncion. Twee weken later finisht de rally in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.



Omroep Brabant TV zendt donderdag 29 januari een uitgebreide voorbeschouwing op de Dakar Rally uit. In dit programma, vanaf 17h55 ieder uur te zien op Omroep Brabant vertelt Hans Stacey zijn verhaal.