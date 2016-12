Dakar-etappes winnen met zelfgebouwde quad: het unieke project van Kees Koolen

BERGEIJK - Quadrijder Kees Koolen doet dit jaar met een zelfgebouwde quad mee aan de Dakar Rally. "Dit is een uniek project", vindt hij.

Koolen viel de afgelopen Dakar in de negende etappe uit met motorproblemen. “De afgelopen jaren viel ik over de onbetrouwbaarheid van de quads, dat komt ook door de reglementen", zegt Koolen enkele dagen voor de start van de Dakar Rally in Paraguay.



"Die reglementen bieden nou eenmaal weinig keuze. Door zelf te bouwen hoop ik dat te ondervangen. Natuurlijk moet ik me aan de reglementen houden, maar met name de problemen die ik met het motorblok had hoop ik nu niet meer te hebben.”





Koolen testte zijn nieuwe quad de afgelopen maanden uitvoerig in het zand van de woestijn in Dubai. Het had niet veel gescheeld of de quad was niet eens op tijd af geweest voor de komende editie van de Dakar Rally. "Het was een race tegen de klok, maar dat heb je als je zelf bouwt", zegt Koolen daarover."Ik heb bewust alle media-aandacht afgehouden, omdat het niet zeker was dat we het zouden halen. Vorige week hebben we 'm op het vliegtuig gezet naar Zuid-Amerika."Uiteindelijk moet de quad goed genoeg zijn om mee te strijden om het podium. Maar hij vreest ook nog wat kinderziektes. "We hebben echt goed kunnen testen in Dubai, maar het niveau en de intensiteit van Dakar kun je ook daar niet evenaren", weet Koolen.Dakar 2017 moet dus ook een ontdekkingsjaar worden voor de man uit Bergeijk. "Het doel is om dit jaar goede daguitslagen te rijden. Ik denk dat ik vooral op hoogte kan verrassen. Het kan zomaar zijn dat ik nog wat rare dingen tegenkom zodat ik terug word geworpen in het klassement. Het is dan ook een project voor de komende jaren.”De quad van Koolen werd de afgelopen dus tot in de puntjes geprepareerd en dat geldt ook voor zijn lichaam. "Ik heb vier weken lang in een hoogtetent geslapen. Je kunt je voorstellen dat het niet alleen voor mij belastend was, maar ook voor mijn gezin", besluit Koolen.De Dakar Rally begint op zondag 1 januari met de podiumceremonie in Asuncion. Twee weken later finisht de rally in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Omroep Brabant TV zendt donderdag 29 december een uitgebreide voorbeschouwing op de Dakar Rally uit.