Vrouw gewond als haar auto over de kop slaat in Tilburg

TILBURG - Een automobiliste is dinsdagavond rond vijf uur gewond geraakt nadat ze met haar auto over de kop sloeg. Ze reed over de Burgemeester Letschertweg van Tilburg in de richting van Dongen toen ze controle over de auto verloor en een koprol maakte.

De vrouw kwam met de voertuig in de middenberm terecht en raakte vervolgens de macht over het stuur kwijt. De wagen kwam zijdelings in een droge greppel terecht en sloeg over de kop.



Passanten wisten de gewonde vrouw uit de auto te halen. De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.