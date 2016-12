Kinderen vluchten uit brandend huis in Helmond, komende dagen onbewoonbaar

HELMOND - Een brandende tuinstoel heeft dinsdagmiddag voor een grote woningbrand gezorgd aan de Hortensialaan in Helmond. Een tuinstoel die buiten onder een overkapping stond vatte vlam, waarna het vuur oversloeg naar de woonkamer. Kinderen die alleen thuis waren, konden volgens de brandweer zelf naar buiten vluchten.

Volgens de bewoners werd er in de afgelopen dagen veel vuurwerk rond het huis afgestoken. Maar de brandweer kan niet zeggen of een vuurpijl ook de oorzaak is van de brand in de tuinstoel.



Onbewoonbaar

De overkapping brandde af en door de gesprongen ruiten is ook een groot deel van de woonkamer beschadigd. De komende dagen is het huis daardoor onbewoonbaar. Mogelijk is er nog wat apparatuur te redden, aldus de brandweer.



Toen de brand begon waren alleen de kinderen in het huis aanwezig. Zij konden zelf naar buiten komen. De ouders waren in de buurt en vingen hen buiten op.