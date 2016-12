Volg hier live de partij van Michael van Gerwen in de tweede ronde van het WK Darts

LONDEN - Met het kerstdiner achter de kiezen reisde Michael van Gerwen vandaag weer naar Londen om daar een vervolg te geven aan het WK Darts. 'Mighty Mike' neemt het vanavond in de tweede ronde op tegen de Spanjaard Christo Reyes. "Een makkie voor de man uit Gemonde", denkt dartskenner Joost van Erp.

"Normaal gesproken moet Van Gerwen deze wedstrijd kunnen winnen", zegt Van Erp. "De laatste twee jaar was Van Gerwen ook de topfavoriet, maar lukte het hem niet om wereldkampioen te worden. Een beetje druk zal er dus wel zijn, maar normaal gesproken mag deze Spanjaard geen probleem zijn voor Van Gerwen."



Live

De avondwedstrijden op het WK Darts gaan om 20:00 uur van start. Van Gerwen komt in actie in de derde en laatste partij van de avond. Zijn verrichtingen zijn hier live in dit bericht te volgen.