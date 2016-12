Recyclingbedrijf Someren mag grond vanwege de feestdagen later saneren

SOMEREN - De vervuilde grond rond recyclingbedrijf Van den Hoogen in Someren-Heide wordt elf dagen later dan gepland gesaneerd. Dat heeft de gemeente bepaald, nadat de eigenaar vroeg om uitstel. Hij krijgt dat omdat veel saneringsbedrijven het druk hebben tijdens Kerst en Oud en Nieuw.

De grond die vervuild is door de grote brand is eigendom van de gemeente, maar wordt gepacht door een boer.



Deadline blijft gelijk

Eigenlijk zou de sanering van de brandresten op 9 januari moeten starten. Nu mag dat elf dagen later, op 20 januari. Op 1 februari moet de sanering klaar zijn en moet de eigenaar van het bedrijf een saneringsrapport bij de gemeente inleveren. Die deadline is niet veranderd.



De eigenaar wilde eigenlijk ook het bodemonderzoek later laten doen, maar dat mag van de gemeente niet. Of hij zich aan de eisen van de gemeente kan houden, wil woordvoerder Martien Driessen niet zeggen.



Geen commentaar

"Hij heeft meerdere brieven van de gemeente gekregen en beraadt zich op wat hij nu moet doen", zegt hij. Verder wil hij geen commentaar geven. "Want hij krijgt veel voor de kiezen."



De gemeente verplichtte de eigenaar om de bovengrondse brandresten, als kranen en ijzer, afgelopen woensdag 21 december op te ruimen. Dat is gelukt.