In je zwemkleding of in je blootje: dit zijn de nieuwjaarsduiken van Brabant [KAARTJE]

EINDHOVEN - Liefhebbers van zelfkastijding zoeken op nieuwjaarsdag traditiegetrouw het koude buitenwater op voor een nieuwjaarsduik. Mocht je dit ook van plan zijn of het graag willen zien, dan hebben wij alvast een handig kaartje voor je gemaakt zodat je kunt zien waar je moet zijn.

Op tientallen plaatsen in Brabant worden dit jaar nieuwjaarsduiken georganiseerd. In het kaartje zijn alleen de duiken meegenomen die op 1 januari plaatsvinden.Wie zelf een duik gaat wagen moet op de meeste plaatsen zelf een handdoek meenemen. Ook badkleding en een lelijke muts van een bepaald worstenmerk uit Oss zijn een pre.Oh, en misschien is het handig om te weten dat de duiken in Middelbeers en de Galderse Meren speciaal voor naturisten zijn.