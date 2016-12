Zo ziet het eruit als voor je op de A2 een auto over de kop slaat [DASHCAM]

VALKENSWAARD - Een automobilist heeft heftige beelden online gezet van een ongeluk dat dinsdagmiddag plaatsvond op de A2 bij Valkenswaard. Daarop is te zien hoe twee auto's elkaar raken, waarna de voorste over de kop slaat.

Door het ongeluk, dat rond half vier gebeurde, was de A2 richting Eindhoven korte tijd dicht. Volgens Hans Noordsij, de man die de video uploadde, vielen er geen gewonden.



De camera die het ongeluk vastlegde zat volgens degene die het filmpje uploadde in een Tesla. Die auto remde volgens hem vanzelf op tijd, omdat de software in de auto het ongeluk twee auto's verderop zag aankomen. De schade werd daardoor beperkt.



Automobilisten helpen

Andere auto's reden in de berm, zo is te zien op de beelden. De betrokken automobilisten stonden heel even stil en liepen daarna snel naar de auto die over de kop vloog, om te helpen.



De man en de vrouw in de auto met dashcam schrokken ook van de klap voor hen. Dan man wist echter precies wat hij moest doen, zo is te horen. Hij wachtte eerst af wat er achter hem gebeurde. Pas als het verkeer daar stil staat, maakt hij aanstalten om ook te gaan helpen.





Ambulance, brandweer en politie waren snel bij de plaats van het ongeluk. Zij verleenden snel hulp, waardoor de weg na een halfuur alweer open kon.