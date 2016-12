'Dakar Rally is een mooi meisje', familie Van de Laar weer klaar voor Dakar

BEST - 'Samen werken en samen plezier maken' dat is het motto van de familie Van de Laar. Daarom doet de aannemersfamilie uit Best ook dit jaar weer mee aan de Dakar Rally. Jan als bestuurder van de racetruck, broer Ben als navigator en vader Fried als monteur in het serviceteam. "Van april tot eind januari is het Dakar dat de klok slaat in de familie Van de Laar", aldus Jan van de Laar.

De familie doet alweer voor de vijfde keer mee aan de Dakar Rally. De liefde voor de zwaarste rally ter wereld is in die tijd alleen maar gegroeid.



"Het aannemersbedrijf en Dakar zijn met elkaar vervlochten, maar het aannemersbedrijf gaat voor 'het meisje'", zegt pater familias Fried van de Laar over de Dakar. "We zijn er elke dag mee bezig. De truck staat naast ons kantoor in onze 'Dakar-hal', zo noemen we het. In de ochtend lopen we eerst altijd even langs de truck om te kijken waar de monteurs mee bezig zijn."





"De vrachtwagen is echt een centraal punt in het bedrijf. Het geeft aandacht, maar ook energie. Ik krijg er echt een boost van als ik 'm zie", vult Ben van de Laar zijn vader aan.



'Top 20 moet lukken'

In de editie van dit jaar werd de familie Van de Laar 26ste. Een uitslag waarmee met name bestuurder Jan niet tevreden was. "Het moet echt beter. Vorig jaar hebben we wat technische problemen gehad. Die zijn er nu uit als het goed is", vertelt Jan.



En dus zijn de doelstellingen voor de komende Dakar weer wat bijgesteld naar boven. "Top 20 moet lukken", zegt vader Fried vol vertrouwen. "Vorig jaar hadden we veel problemen met de turbo. Dit jaar hebben we er betrouwbaarder materiaal opgezet."



Naast vertrouwen in het materiaal heeft Fried ook vertrouwen in zijn zoons. "Vorig jaar reden ze voor het eerst samen zonder mij. Ze hebben een hoop geleerd en worden elkaar jaar beter."



Start in Asuncion

De Dakar Rally begint op zondag 1 januari met de podiumceremonie in Asuncion. Twee weken later finisht de rally in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.



Omroep Brabant TV zendt donderdag 29 december een uitgebreide voorbeschouwing op de Dakar Rally uit. In dit programma, vanaf vijf voor zes te zien op Omroep Brabant vertelt Hans Stacey zijn verhaal.