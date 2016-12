Twee schuren uitgebrand in Drimmelen

Van de schuurtjes was niets over. (Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision)

DRIMMELEN - Aan de Stationsweg in Drimmelen zijn dinsdagavond laat twee schuurtjes in de as gelegd. Een korte, maar felle brand in één van de schuurtjes sloeg snel over naar de ander. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur over zou slaan naar de huizen die er vlakbij staan.

Een getuige hoorde een klap voordat de brand uitbrak. Daarna zag hij de vlammen over de huizen heen uit het dak slaan.



Veel mensen hadden de klap en de sirenes gehoord, want de hele buurt was uitgelopen om te kijken.



Niet meer te redden

De brandweer kwam met meerdere wagens naar de Stationsweg en wist te voorkomen dat de brand zou overslaan. De twee getroffen schuurtjes waren alleen niet meer te redden. Die zijn volledig uitgebrand.



Er vielen geen gewonden.