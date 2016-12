Vannacht en in de ochtend dichte mist, KNMI geeft code geel

BREDA - Het KNMI heeft code geel afgegeven voor West-Brabant. Er kunnen vannacht en in de ochtend dichte mistbanken opkomen, wat gevaarlijk kan zijn voor het verkeer. Het zicht kan minder zijn dan 200 meter.

De code geel geldt in eerste instantie voor delen van West-Brabant, maar ook voor Zeeland en Zuid-Holland.



Daarbij waarschuwt de weerdienst dat de mist zich in de loop van de nacht kan uitbreiden naar de rest van Brabant en mogelijk ook Limburg. De waarschuwing geldt in elk geval tot tien uur in de ochtend.



Het KNMI adviseert de mensen die de snelweg op gaan om genoeg afstand te houden en hun snelheid aan te passen. Want een mistbank kan plotseling optreden.