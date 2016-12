Speeltoestel gaat in vlammen op, waarschijnlijk in brand gestoken

WAALWIJK - In de speeltuin bij het Lido is dinsdagavond laat een speeltoestel afgebrand. Het gaat waarschijnlijk om brandstichting, zo vermoedt de politie. Die onderzoekt of er nog sporen zijn van de brandstichter.

Het gaat om een treintje voor kleine kinderen. Ze konden erin klimmen en van de glijbaan af.



Dinsdagavond laat zag een wielrenner het speeltoestel branden. Hij belde de brandweer. Of hij iets heeft gezien van de brandstichters is niet bekend, want toen de brandweer en politie aankwamen, was de man al weg.



De speeltoestellen in het Lido zijn nog niet zo lang geleden geplaatst. Tot tien jaar geleden was hier een zalencentrum gevestigd, dat in 2007 afbrandde.