De grootste pechvogels van 2016: Steven Kruijswijk, een domme inbreker en een feestje zonder gasten

EINDHOVEN - Stuk voor stuk hadden ze dit jaar ongeluk: de grootste Brabantse pechvogels van 2016. De één miste op een haar na een grote prijs, de ander reed per ongeluk achteruit in plaats van vooruit... En we hebben ook de domste pechvogel van het jaar: een dief die zichzelf verwondde tijdens een inbraak.

Auto gejat

Jacques Snep uit Vught dacht deze winter dat hij wel even naar de wc kon terwijl zijn auto aan het ontdooien was. Niet dus. Een brutale dief maakte alleen handig gebruik van het feit dat de eigenaar zijn autosleutel in het slot had laten zitten. "Dan sta je toch gek te kijken als je je auto niet meer op de oprit ziet staan", vertelde Jacques in november aan Omroep Brabant.



Nieuwe oldtimer

Eén man weet in elk geval ook hoe het voelt om een auto kwijt te raken. Een Zwitser kocht in Valkenswaard een gave Rolls Roys uit 1932. Met het voertuig achterop een aanhangwagen verloor hij echter twee kilometer verderop de macht over het stuur. Gevolg: de mooie bak uit 1935 sloeg over de kop was compleet ingedeukt.



Henny Kennis, die de wagen net daarvoor had verkocht, nam de wagen maar weer mee terug. "Dit doet zeer", zei de liefhebber.Sportief gezien zat de grootste Brabantse pechvogel op de fiets. Hij lag er alleen heel even naast. En laat juist dat het punt zijn waarop het mis ging voor Steven Kruijswijk. Hij was hard op weg om de Ronde van Italië te winnen. Het kon alleen nog mis gaan door een valpartij. De Nuenenaar raakte een sneeuwwand en verspeelde het roze. Het is één van de elf belangrijkste sportmomenten van het afgelopen jaar Als Kruijswijk nog op het podium was beland, had hij nog een troostprijs gehad. Maar zelfs dat was hem niet gegund. Hij eindigde de ronde als vierde.Een autoverkoper van Hurkmans in Veghel kon de titel 'medewerker van de maand september' wel op zijn buik schrijven. Hij reed met de auto van een klant dwars door een glazen pui heen . Niet bewust natuurlijk, maar wel vervelend. "De auto stond tegen de pui geparkeerd en schoot in zijn achteruit. Dan zit je zo door de pui heen", verklaarde eigenaar Janita Hurkmans. Geluk bij een ongevuk: er vielen geen gewonden.Een 80-jarige vrouw had wel veel pech toen ze een bezoek had gebracht aan haar zus in Eindhoven. Op de weg terug bleek ze niet goed te zijn ingecheckt op het perron. Daar was ze zich, mede door haar leeftijd, niet van bewust. De conducteur die ze trof kende geen genade en ze werd zonder pardon ui de trein gezet. Op station Den Dolder nog wel, eentje zonder voorzieningen. Haar zoon was woedend.Gelukkig zagen ze bij de NS achteraf ook in dat het niet zo netjes was om een oudere vrouw zo te behandelen. De vrouw kreeg als excuus een bloemetje De domste pechvogel vonden we dit jaar in Den Bosch. Een 47-jarige man zonder woon- of verblijfplaats probeerde in te breken bij een bedrijf aan de Hambakenweg. Maar daarbij viel hij, en stootte zijn hoofd. Het deed zo veel zeer dat de man niets anders kon dan zelf de politie bellen, voor hulp.Bij aankomst van de agenten bleek het allemaal toch wel mee te vallen. De man hoefde niet naar het ziekenhuis. In plaats daarvan mocht hij mee naar het politiebureau En het jaar begon met pech voor kroegbaas Herman Buijs. Hij had alle voorbereidingen klaar voor een spetterende nieuwjaarsborrel, begin januari. Maar... er kwam niemand opdagen ! "Dit is gewoon verschrikkelijk", zei hij destijds. Hij werkte drie dagen aan de voorbereidingen. "Alles is voor niets geweest. Wat een domper."Maar Brabanders zouden geen Brabanders zijn als ze Buijs er niet snel bovenop hielpen. Laurens Collée trommelde wat Twitter-vrienden op, om een paar dagen later alsnog een leuke nieuwjaarsborrel te houden in café Voorwaarts in Nieuw-Vossemeer. En nu maar hopen dat er volgende week wéér zo'n knallende nieuwjaarsborrel komt in de kroeg van Herman.